Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции зета «Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года. Об этом пишет газета «Известия».

В российском посольстве в Анкаре подтвердили передачу приглашения, однако согласие от турецкой стороны пока не получено. В администрации президента Турции также пока не подтвердили планы Эрдогана приехать в Москву в мае 2020 года.

Издание отмечает. что еще ни один турецкий лидер не стоял на трибуне на Красной площади во время парадов победы.

Турция не отмечает День Победы, поскольку формально не участвовала во Второй мировой войне. Однако, по мнению опрошенного газетой политолога, принятие Эрдоганом приглашения на празднование в Москву станет «символическим жестом и поворотным моментом для российско-турецких отношений».

8 ноября президент США Дональд Трамп подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны. Однако он допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании. В свою очередь, Путин отметил, что если американский лидер все-таки приедет в Москву, то они обязательно встретятся.

Свое намерение приехать в российскую столицу на мероприятие подтвердили 17 лидеров, среди которых президенты Индии, Франции, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Молдавии, Сербии, а также Чехии (lenta.ru)