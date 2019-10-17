Эрдогана попросили не становиться дьяволом

В обнародованном письме главы США Дональда Трампа к турецкому президенту Реджепу Эрдогану было еще одно письмо с необычной просьбой. Содержание посланий показал телеканал CNN.

Трамп привел в своем письме слова пастора Эндрю Брансона, работавшего и проповедовавшего в Турции.

В сообщении пастора говорилось, что история еще может сказать Эрдогану спасибо, если он все сделает правильно.

Однако, пастор добавил, что в случае ошибки, Эрдоган останется в истории дьяволом.

Уточняется, что письмо Трампа датировано 9 октября. В этот день Турция начала военную операцию в Сирии.

Брансон был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.(Газета.Ru)

| 2019-10-17T07:44:48+00:00 17 октября 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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