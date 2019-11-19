Эрдоган заявил Трампу, что Турция не откажется от российских комплексов С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил во вторник, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на прошлой неделе он сказал ему, что Турция не откажется от российских противоракетных комплексов С-400, закупленных в этом году, несмотря на протесты союзника по НАТО, передает Голос Америки.

Эрдоган и Трамп провели переговоры в Белом доме в попытке преодолеть нарастающие разногласия между союзниками.

Вашингтон заявил, что комплексы С-400 представляют угрозу для его стелс-истребителей F-35, и отстранил Турцию от участия в программе по созданию этих самолетов. США также предупредили Анкару о возможных санкциях, но пока не ввели их.

Выступая перед членами своей Партии справедливости и развития, Эрдоган также сказал, что он заявил Трампу, что если США сохранят свою «бескомпромиссную позицию» в отношении F-35, Турции придется искать альтернативу для удовлетворения своих среднесрочных потребностей в оборонной сфере.

| 2019-11-19T16:48:31+00:00 19 ноября 2019, 17:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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