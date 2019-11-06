Эрдоган заявил, что Турция задержала жену, сестру и зятя аль-Багдади

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии.
«Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.(РИА Новости)
| 2019-11-06T16:17:46+00:00 6 ноября 2019, 19:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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