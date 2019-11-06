Эрдоган заявил, что Турция задержала жену, сестру и зятя аль-Багдади

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун подтвердил задержание сестры аль-Багдади в ходе турецкой антитеррористической операции в Сирии.
«Аль-Багдади покончил с собой в туннеле. Мы поймали в Сирии его жену. Но никакого шума из этого мы не делали. Я в первый раз сейчас заявляю об этом. Еще мы поймали его сестру и ее мужа», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.(РИА Новости)