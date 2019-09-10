Эрдоган заявил, что Турция не справится с новой волной беженцев

Турция не сможет справиться с новой волной беженцев из Сирии, если кризис в этой стране не будет разрешен, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.

«Турция приняла 3,5 миллиона беженцев из Сирии. Кроме этого, у нас нашли убежище граждане других стран, всего у нас около пяти миллионов беженцев. Справиться с новой волной беженцев, если она хлынет из Сирии, Турция больше не в состоянии», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что Турция обеспечивает безопасность для всей Европы, сдерживая поток беженцев.

| 2019-09-10T15:56:56+00:00 10 сентября 2019, 17:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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