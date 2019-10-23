Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что не все договоренности в рамках соглашения Анкары и Вашингтона о приостановлении турецкой операции «Источник мира» в Сирии были выполнены.

«Данные [США] обещания не были полностью выполнены. Мы примем результаты, предпримем необходимые шаги. Если мы пойдем на уступки, то проложим путь для террористов», — приводит его слова телеканал NTV.

Это первая реакция Анкары после того, как соглашение между Турцией и США о приостановке операции в Сирии прекратило свое действие по истечении 120 часов, отведенных курдским формированиям «Силы народной самообороны» на вывод своих бойцов с северо-востока Сирии.(ТАСС)