Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили обещания по Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что не все договоренности в рамках соглашения Анкары и Вашингтона о приостановлении турецкой операции «Источник мира» в Сирии были выполнены.

«Данные [США] обещания не были полностью выполнены. Мы примем результаты, предпримем необходимые шаги. Если мы пойдем на уступки, то проложим путь для террористов», — приводит его слова телеканал NTV.

Это первая реакция Анкары после того, как соглашение между Турцией и США о приостановке операции в Сирии прекратило свое действие по истечении 120 часов, отведенных курдским формированиям «Силы народной самообороны» на вывод своих бойцов с северо-востока Сирии.(ТАСС)

| 2019-10-22T23:57:11+00:00 23 октября 2019, 04:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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