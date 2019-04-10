Эрдоган заявил, что поставки С-400 завершенное дело

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Москву заявил, что поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 могут произойти до июля 2019 года. Об этом турецкий лидер сообщил в интервью журналистам в самолете по возвращению из России. Фрагменты этого интервью в среду публикует газета Sabah.

«Покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса, наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция свое решение. Мы им заявляем, что это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше», — подчеркнул Эрдоган.