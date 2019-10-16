Эрдоган заявил, что не будет встречаться с Пенсом в Анкаре

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что не намерен встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом, который прибудет с рабочим визитом в турецкую столицу. Об этом он сообщил журналисту телеканала Sky News.

«Я не буду проводить встречи ни с Пенсом, ни с [госсекретарем США Майклом] Помпео. С ними будут встречаться их [турецкие коллеги]», — сказал Эрдоган, подразумевая, что с американскими лицами встретятся вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу.

В распространенном во вторник пресс-релизе Белого дома говорилось, что на 17 октября у Пенса запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции, в ходе которой вице-президент «подтвердит намерение Трампа сохранять экономические санкции в отношении Турции», пока не удастся разрешить сложившуюся ситуацию. Для Пенса это будет первый визит в Турцию с тех пор, как он занял кресло вице-президента США.(ТАСС)