Эрдоган заявил, что контракт по С-400 — завершенное дело

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что контракт по приобретению зенитных ракетных систем С-400 — завершенное дело.

Поставки ожидаются в первой половине июля, заявил турецкий лидер в четверг в ходе закрытой беседы с представителями иностранных СМИ, сообщает ТАСС.

«Как я и говорил ранее, тема с С-400 для нас и для России является завершенным делом. Наши специалисты прошли необходимое обучение. Мы ожидаем, что в первой половине следующего месяца начнутся поставки», — сказал Эрдоган. Он отметил, что отношения между Анкарой и Москвой носят исключительно «долгосрочный характер».