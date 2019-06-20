Эрдоган заявил, что контракт по С-400 — завершенное дело

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что контракт по приобретению зенитных ракетных систем С-400 — завершенное дело.

Поставки ожидаются в первой половине июля, заявил турецкий лидер в четверг в ходе закрытой беседы с представителями иностранных СМИ, сообщает ТАСС.

«Как я и говорил ранее, тема с С-400 для нас и для России является завершенным делом. Наши специалисты прошли необходимое обучение. Мы ожидаем, что в первой половине следующего месяца начнутся поставки», — сказал Эрдоган. Он отметил, что отношения между Анкарой и Москвой носят исключительно «долгосрочный характер».

| 2019-06-20T21:16:45+00:00 20 июня 2019, 22:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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