Эрдоган встретится с Путиным и Трампом во время визита в Париж

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в столице Франции 10-11 ноября. Об этом заявил в субботу турецкий лидер на пресс-конференции в Анкаре.

«10-11 ноября в Париже пройдет международная встреча, на которой также будет Трамп. У нас будет возможность встретиться с глазу на глаз и обсудить различные темы. В таком же формате можно будет поговорить с Путиным», — сказал он.

Предыдущая встреча президентов РФ и Турции прошла 27 октября в Стамбуле на полях саммита РФ — Турция — Франция — Германия, посвященного сирийскому урегулированию.

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