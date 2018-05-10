Эрдоган встретился с Индже

Кандидат в президенты Турции от главной оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже в среду, 9 мая встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в 9 часов вечера по местному времени в Анкаре.

Ранее, сразу же после выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства М.Индже заявил, что он рассчитывает на встречу со всеми кандидатами, которые будут принимать участие в предстоящих выборах, включая Эрдогана.

Эрдоган положительно отреагировал на предложение соперника и назначил встречу в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре.

До Эрдогана Индже уже встретился с другими кандидатами – Мераль Акшенером, Темелем Карамоллаоглу и посетил в тюрьме Селахеттина Демирташа.

По окончании встречи с Р.Т.Эрдоганом М.Индже отвечая на вопросы журналистов ожидающих его на выходе, сказал, что они с президентом побеседовали и пожелали друг-другу успехов.

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