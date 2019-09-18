Эрдоган вновь заявил о готовности Турции создать зону безопасности в Сирии без США

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в Сирии, если соответствующие договоренности не будут достигнуты с США. Об этом в среду турецкий лидер сообщил в ходе выступления в турецкой столице, трансляцию вел телеканал A Haber.

«Если Турция и США в течение двух недель не достигнут конкретных результатов по зоне безопасности в Сирии, то мы начнем действовать самостоятельно», — отмели президент.

Эрдоган также рассказал о том, что «Россия и Иран разделяют опасения Турции в отношении отрядов «Сил народной самообороны». Анкара считает их сирийским ответвлением запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам было не суждено сбыться.(ТАСС)