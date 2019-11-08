Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предупредил, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.
«Придет помощь или нет, мы будем помогать нашим гостям. Но до определенной меры. Мы можем оказаться в ситуации, когда откроем границы… Я и раньше говорил об этом. Мы разработали большой проект для помощи сирийцам. Но мы не можем одни справиться с этой задачей», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию. Трансляцию вел телеканал NTV.
Эрдоган отметил, что ожидает от ЕС помощи в обустройстве беженцев на перешедшей под турецкий контроль в ходе операции «Источник мира» приграничной территории Сирии. «Вы нас поддержите, а мы там все необходимое построим. Давайте этот проект вместе реализуем, и пусть люди вернутся на свою родину. Мы готовы к такой работе», — добавил президент Турции.(РИА Новости)