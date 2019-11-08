Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предупредил, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.

Эрдоган отметил, что ожидает от ЕС помощи в обустройстве беженцев на перешедшей под турецкий контроль в ходе операции «Источник мира» приграничной территории Сирии. «Вы нас поддержите, а мы там все необходимое построим. Давайте этот проект вместе реализуем, и пусть люди вернутся на свою родину. Мы готовы к такой работе», — добавил президент Турции.(РИА Новости)