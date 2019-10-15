Эрдоган в телефонной беседе объяснил Макрону о целях военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал ему о целях операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.

«Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы наш президент рассказал о целях операции «Источник мира», указал на угрозу безопасности Турции и территориальной целостности Сирии от террористов РПК- YPG и ИГ на севере Сирии», — говорится в сообщении. (РИА Новости)

| 2019-10-15T00:01:11+00:00 15 октября 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss