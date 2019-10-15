Эрдоган в телефонной беседе объяснил Макрону о целях военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал ему о целях операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщила администрация турецкого лидера.

«Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы наш президент рассказал о целях операции «Источник мира», указал на угрозу безопасности Турции и территориальной целостности Сирии от террористов РПК- YPG и ИГ на севере Сирии», — говорится в сообщении. (РИА Новости)