Эрдоган угрожает Европе беженцами

Турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил европейским странам беженцами, которые могут заполонить Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Эрдоган напомнил Европе, что может в любой момент открыть границу и сирийские беженцы направятся в европейские страны.
«Когда я говорю о том, что открою двери, их [Европу] прямо охватывает возмущение», — отметил Эрдоган.
Однако он посоветовал не горячиться, ведь однажды наступит время, когда Турция действительно откроет двери.
«И вы займитесь сотнями тысяч [беженцев]», — сказал Эрдоган.