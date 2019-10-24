Эрдоган угрожает Европе беженцами

Турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил европейским странам беженцами, которые могут заполонить Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган напомнил Европе, что может в любой момент открыть границу и сирийские беженцы направятся в европейские страны.

«Когда я говорю о том, что открою двери, их [Европу] прямо охватывает возмущение», — отметил Эрдоган.

Однако он посоветовал не горячиться, ведь однажды наступит время, когда Турция действительно откроет двери.

«И вы займитесь сотнями тысяч [беженцев]», — сказал Эрдоган.

| 2019-10-24T20:57:43+00:00 24 октября 2019, 23:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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