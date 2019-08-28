Эрдоган: Турция заинтересована в совместном с Россией производстве военной техники

Турция заинтересована в совместном с РФ производстве военной техники, сотрудничество в данной области может быть распространено и на военные самолеты. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган по итогам российско-турецких переговоров на полях авиасалона МАКС-2019.

«Один из важнейших шагов в отношениях с Россией — это совместное производство [С-400], очень много сплетен было по этой тематике, мы не обращали на них ни малейшего внимания. Наша солидарность в этой области — мы хотим распространить ее на все остальные сферы оборонной промышленности. Также это может быть и по военным самолетам», — сказал он.

Эрдоган отметил, что в данный момент идет второй этап поставок комплексов С-400, а также продолжается подготовка персонала. «Самое главное — чтобы мы сохранили атмосферу солидарности в этой области и распространяли ее и на ракеты, и на разные области оборонной промышленности. То, что мы можем сделать, — это все мы отметили [на переговорах] и начнем быстро работать», — заключил турецкий лидер.

На пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров президент России Владимир Путин заявил, что он обсудил с турецким коллегой совместное производство российской авиатехники. В частности, по его словам, речь шла о сотрудничестве по Су-35 и даже о возможной работе по новому самолету Су-57.