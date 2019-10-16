Эрдоган: Турция взяла под контроль 1220 квадратных километров в Сирии

Турецкая армия в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии взяла под контроль территорию площадью 1 220 квадратных километров, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«В рамках операции «Источник мира» на сегодняшний день мы очистили 1 220 квадратных километров территории от террористов. Когда мы очистим от террористов зону шириной в 30-35 км от Манбиджа до границы с Ираком, операция «Источник мира» сразу же закончится. Нет силы, которая бы нас остановила», — сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.(РИА Новости)
| 2019-10-16T14:20:42+00:00 16 октября 2019, 15:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss