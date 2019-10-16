Эрдоган: Турция взяла под контроль 1220 квадратных километров в Сирии

«В рамках операции «Источник мира» на сегодняшний день мы очистили 1 220 квадратных километров территории от террористов. Когда мы очистим от террористов зону шириной в 30-35 км от Манбиджа до границы с Ираком, операция «Источник мира» сразу же закончится. Нет силы, которая бы нас остановила», — сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.(РИА Новости)