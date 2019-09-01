Эрдоган: «Турция останется в НАТО»

Турция не собирается отказываться от членства в НАТО и от своих союзников, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, пишет Daily Sabah.

Таким образом он прокомментировал конфликт с США из-за российских С-400 и американских истребителей F-35, передает издание.

Тем не менее, Турция не исключает замены F-35 на российские боевые самолеты «Сухого» — истребители Су-35 и Су-57.

Тем временем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что закупка систем С-400 не сказывается на приверженности страны членству в НАТО.

«Наш нестабильный регион вынуждает нас применять все необходимые меры для нашей государственной обороны», — сказал он в интервью порталу ERR. 

| 2019-09-01T11:31:08+00:00 1 сентября 2019, 13:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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