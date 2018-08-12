Эрдоган: Турция намерена освободить от террористов новые зоны в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о готовности освободить от террористов в Сирии новые зоны и присоединить их к территориям, на которых Анкара ранее проводила операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Об этом глава государства сообщил во время выступления в городе Трабзон, которое в прямом эфире транслировал телеканал A Haber.

«Мы находимся в последней стадии подготовки присоединения новых регионов в Сирии к тем, где мы обеспечили безопасность с помощью наших операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». При помощи Аллаха мы освободим новые территории и обеспечим на них безопасность в ближайшем будущем», — отметил он.

В начале мая президент Турции сообщил о том, что за антитеррористическими операциями «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» в Сирии последуют новые. Эрдоган также сообщил, что Анкара предпримет все необходимые шаги по полному устранению угрозы террористов у своих границ.

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