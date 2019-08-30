Эрдоган: Турция и Россия прорабатывают тему Су-57

Анкара и Москва приступили к обсуждению возможной закупки Турцией новейших российских истребителей Су-57, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Соответствующие ведомства Турции и России прорабатывают тему Су-57»,— цитирует слова главы Турции агентство Anadolu. «Если США сохранят нынешнюю позицию по вопросу F-35, мы будем смотреть вперед в будущее»,— сказал турецкий лидер.

Днем ранее господин Эрдоган заявил, что не исключает покупки российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. Отмена поставок американских истребителей связана с турецкими закупками российских систем С-400, наличие которых, как считает НАТО, несовместимо с использованием самолетов F-35.