Эрдоган своего добился: курдского государства не будет

В четверг 17 октября в рамках визита вице-президента США Майка Пенса, Турция и США договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира».

«Турция приостановит операцию «Источник мира», чтобы позволить курдским формированиям покинуть безопасную зону», — сказал Пенс во время брифинга (цитата по RT).

По его словам, прекращение огня будет действовать в течение 120 часов.

«Ввиду реализации прекращения огня США не будут применять никаких дальнейших санкций против Турции», — подчеркнул Пенс.

Комментируя данную новость «Зеркало» политолог Зардушт Ализаде, сказал, что суть данного конфликта заключается в том, что Турция четко дала понять, что она против существования курдских отрядов в Сирии, которых, кстати, вооружали США.

«Она дала ясно понять, что уничтожит эти вооруженные отряды. США сопротивлялись этому, но Турция дала понять начиная операцию, что если рядом с этими курдскими отрядами будут американские военные, то они не несут никакой ответственности. Турция защищает свои национальные интересы, точно также как и американское государство. После этого Трамп вынужден был отдать приказ о выводе войск с территорий, которые они занимали вместе с курдами», — сказал он.

По словам Ализаде, после критики демократов и воплей курдов о предательстве США, Дональд Трамп для того, чтобы сохранить лицо, договорился с турками о прекращении огня на пять дней.

«Он делает грозные заявления в адрес Эрдогана, что тот должен остановить операцию. Но при этом посылает к нему вице-президента и главу госдепартамента, и они уговаривают Эрдогана остановиться. С другой стороны, президент Турции фактически добился своего. Ему уже не нужно продолжать военную операцию, потому что курды побежали целовать руки Башару Асаду и России и сказали, что они будут подчиняться центральной власти», — подчеркнул он.

По его мнению, это означает, что в одном государстве двум армиям не бывать, то есть курдов разоружать будет сирийское правительство.

«Кто будет разоружать курдов, и как это будет делать, для Эрдогана не имеет значения. Он добился своей цели: курдской армии не будет в Сирии. Эта армия будет вливаться в состав сирийской правительственной армии. В любом случае она будет находиться под командованием законного правительства Башара Асада», — сказал эксперт.

Политолог, говоря о России, сказал, что Москва в этой игре тоже добилась своих целей.

«Правительство Асада стало сильнее. Курды, которые были против него, в результате операции Турции пошли под Башара Асада. Это на руку Москве. Россия предлагала курдам стать орудием в руках Москвы, они отказались и сделали выбор в пользу США. Сейчас же курды кричат о предательстве США, а Россия, не сделав ни одного выстрела, добилась того, что курды получили урок. Плюс российская военная полиция вошла в Кобани и ряд других территорий, которые контролировали курды.

Этот контроль дойдет и до иракской границы. Все идет по плану. Москва не сразу строилась, и восстановление целостности и суверенитета сирийского государства тоже идет постепенно», — добавил он.

Иран, Россия, Турция в этом вопросе совместно действуют, учитывают интересы друг друга, в данном вопросе и США учли государственные интересы Турции, и она провела блестящую операцию, считает аналитик.

«В течение 5-6 дней курды были сломлены и пошли под контроль правительства, и опасности курдского государства в Сирии больше не существует», — сказал он.

Ализаде, говоря о том, что США потеряли свои позиции на Ближнем Востоке, отметил, что когда Трамп шел на выборы, он обещал своим избирателям, что США не будут воевать и не будет новых войн.

«Сейчас он выполняет свое предвыборное обещание и, когда он пойдет на второй срок, на крики курдов никто не обратит внимания, а вот на то, что Трамп выполнил обещание и вывел войска из Сирии, обратят. То, что американцы не погибают в Сирии – это для него плюс. С другой стороны, он сохранил тесные отношения с Турцией — своим союзником и важным игроком на Ближнем Востоке. Он сохранил партнерские отношения с Эрдоганом. Не надо обращать внимание на последнее письмо Трампа, это для наивных людей, а на самом деле, договоренность такова: Эрдоган бьет курдов, США и Турция остаются друзьями», — полагает аналитик.

Говоря об американских санкциях, эксперт сказал, что они были применены против тех турецких министров, которым в США нечего делать.

«А что такое санкции? Если нужно будет, американцы их быстро отменят. В свое время против председателя ФСБ и ГРУ были санкции, но появилась острая необходимость во встрече — санкции были забыты, главы ФСБ и ГРУ посетили США и вернулись. Иран 40 лет живет под санкциями, СССР 70 лет жил под санкциями и что? СССР разрушился не из-за санкций, а из-за предательства лидеров», — резюмировал он.