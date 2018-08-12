Эрдоган: США требовали освобождения пастора Брансона до среды

Президент Турции Эрдоган заявил в воскресенье, что США требовали, что бы Анкара освободила американского пастора Эндрю Брансона, который арестован в Турции по подозрению в пособничестве попытке переворота в 2016 году, до 18:00 среды 8 августа.

Как сообщает газета Hurriyet, в противном случае США грозились ввести санкции против министров МВД и юстиции Турции. Эрдоган это подтвердил и сказал, что поэтому Турция ввела аналогичные акции против глав таких же ведомств в США.

Эрдоган также подчеркнул, что в ответ на пошлины США по стали и алюминию, Турция намерена обратиться к новым альянсам и рынкам.

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