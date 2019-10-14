Эрдоган: Россия не возражает против расширения турецкой операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия не возражает против распространения операции «Источник мира» на сирийский город Кобани, в то же время турецкие войска не планирует занимать Манбидж.
«Сейчас много слухов, но через посольство мы знаем, что у РФ положительный подход по Кобани. Похоже, что там не будет проблем. Мы ведем переговоры с РФ на военном, дипломатическом уровне», — сказал Эрдоган журналистам.
«Манбидж не очищен (от курдских формирований), несмотря на обещание США. Но Турция туда не войдет, туда настоящие арабские хозяева войдут, и наша цель — обеспечить их безопасность», — добавил турецкий лидер.(РИА Новости)