Эрдоган рассказал Зеленскому о своей поездке в РФ

В четверг, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждалось дальнейшее сотрудничество и визит Эрдогана в РФ. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает пресс-служба президента Украины.

Президенты договорились о дальнейшем усилении сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

В частности, обсуждались планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня, о чем шла речь в ходе визита Зеленского в Турцию 7-8 августа, пишет korrespondent.net.

В свою очередь Эрдоган рассказал о результатах своего недавнего визита в Россию. В данном контексте турецкий лидер подтвердил неизменность поддержки со стороны Анкары суверенитета и территориальной целостности Украины.