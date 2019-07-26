Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Турция намерена начать использовать российские «Триумфы» весной, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«В апреле 2020 года мы приведем С-400 полностью в активное состояние. Еще раз подчеркну, что Турция ни под какой угрозой не откажется от своих проектов по национальной безопасности», — сказал он на выступлении в Анкаре.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм сказал, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК, тогда США не прибегнут к санкциям.
Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу.(РИА Новости)