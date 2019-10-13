Эрдоган рассказал, когда закончится операция в Сирии

Турецкие военные продолжат операцию в Сирии до полного устранения угрозы терроистической Рабочей партии Курдистана (ПКК) и курдских вооруженный формирований в Сирии (YPG), а также ИГИЛ. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время телефонной беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает РИА Новости.

«Президент рассказал о целях операции «Источник мира» и заявил, что она будет продолжаться до тех пор, пока террористическая угроза ПКК-YPG и ИГИЛ на севере Сирии не будет полностью устранена, что позволит обеспечить добровольное и безопасное возвращение сирийских беженцев», — рассказали в администрации турецкого лидера.

| 2019-10-13T14:29:12+00:00 13 октября 2019, 16:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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