Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом в Вашингтоне в ноябре поставки F-35

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает в ходе визита в Вашингтон 13 ноября обсудить с президентом США Дональдом Трампом поставки американских новейших истребителей F-35, несмотря на угрозы американского лидера в адрес Турции.

Трамп ранее в своем Twitter пригрозил «разрушить экономику Турции», если Анкара, по его мнению, «перейдет границы» дозволенного

«Мы с господином Трампом предпринимаем усилия по укреплению отношений между Турцией и США. Он сказал, что Турция выполняет свою часть (соглашения по F-35). Если будет на то милость Аллаха, мы приедем в Вашингтон 13 ноября, у нас будет возможность поговорить», — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета после визита в Сербию. Его цитирует телеканал CNN Turk