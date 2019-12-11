Эрдоган раскритиковал присуждение Нобелевской премии австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике решение о присуждении Нобелевской премии австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Хандке известен отрицанием факта геноцида в Сребренице и поддержкой бывшего сербского лидера Слободана Милошевича, который обвинялся международным судом в военных преступлениях, в том числе массовых убийствах боснийских мусульман в 1990-х годах.

«Присуждение Нобелевской премии человеку, защищающему убийцу, пролившего кровь десятков тысяч мусульман, позорно и постыдно», — заявил турецкий лидер на мероприятии, посвященном 75-й годовщине депортации турок-ахыска.

Президент Эрдоган подчеркнул, что инициаторов награждения Хандке «не заботит защита справедливости, права и человеческих ценностей, что они вновь продемонстрировали, вручив Нобелевскую премию в области литературы фашисту, отрицающему геноцид в Боснии».

Глава государства призвал «всех, у кого есть здравый смысл и совесть», осудить «скандальное решение» Нобелевского комитета.

По словам Эрдогана, присуждение Нобелевской премии Петеру Хандке «только придаст смелости врагам ислама и человечности».

Глава турецкого государства вновь заявил о недопустимости применения политики двойных стандартов по отношению к различным историческим событиям. «Те, кто раздувает до масштабов глобальной кампании по очернению незначительное событие, имевшее место в нашей стране в прошлом, проявляют равнодушие по отношению к трагедии турок-ахыска», — сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Эрдоган добавил, что «те, кто поучает Турцию демократии, расстилают красную дорожку перед диктаторами и главарями террористов, пролившими кровь тысяч людей».