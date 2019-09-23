Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

В ходе диалога главы государств обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы.

Ранее в Анкаре прошли турецко-американские переговоры по вопросу создания безопасной зоны в северо-восточном регионе Сирии. По данным минобороны Турции, стороны достигли ряда договоренностей о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.

Дамаск, в свою очередь, выступает против данного соглашения.

Накануне Эрдоган также прокомментировал возможность покупки Анкарой американских зенитно-ракетных комплексов Patriot (aif.ru)