Эрдоган проинформировал политиков Турции об операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал лидеров ведущих политических партий страны о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом говорится в сообщении Управления администрации президента Турции по связям с общественностью.

Президент позвонил председателю Республиканской народной партии (CHP) Кемалю Кылычдароглу, председателю Партии националистического движения Турции Девлету Бахчели и лидеру İYİ Parti («Хорошая партия») Мераль Акшенер.

Ведущие политики Турции ранее заявили о поддержке антитеррористической операции в Сирии.