«Эрдоган продавит свою позицию и по Манбиджу и наберет больше голосов»

Политолог, журналист Орхан Джемаль, в комментарии «Зеркало» отметил, что у президента Эрдогана на данном этапе очень хорошие позиции, как во внешней политике, так и во внутренней.

«Эрдоган сейчас находится в определенном «шоколаде», в первую очередь во внешней политике. Он замечательно лавирует между Трампом и Путиным, угрожая то одному, то другому. То он покупает С-400, то системы Patriot. С другой стороны, Россия ему возвращает не все бонусы, которые у него были до сбитого самолета, и только сейчас возвращается на прежний уровень туризм и сельхозпродукция», — отметил политолог.

Джемаль также добавил, что у Эрдогана хорошая позиция и в «Турецком потоке».

«Русские на свой страх и риск вложились в этот проект, а он может этим спекулировать и поднимать значимость своей страны. В принципе для Эрдогана внешняя политика складывается очень удачно, и он очень ловкий игрок. И как я вижу внутриполитическую ситуацию в Турции, в этот раз на выборах у него получится набрать больше голосов, чем в предыдущий раз», — подчеркивает аналитик.

Политолог также добавил, что в отношениях с американцами происходит следующее: всякий раз, когда США пытаются настоять на позициях, которые неинтересны Эрдогану, он разворачивается и протягивает «по- братски» руку Путину.

«Когда американцы дают слабину, то тогда Эрдоган говорит, что они заинтересованы в развитии отношений с США, но конечно Запад должен понимать, что это уже не старая приниженная Турция. Такое мы видели и по Африну, сейчас я думаю, он продавит свою позицию и по Мандибджу.

Таким образом он создаст для себя буферную зону, по рассечению курдского пояса, то что он хотел сделать еще 5 лет назад, но тогда эту тему заблокировал Обама. Теперь прошло 5 лет, и он шаг за шагом реализовывает свою идею. Тем более, если интересы США, которые сейчас осуществляются руками курдов, будут осуществляться руками Эрдогана, это и США обойдется дешевле», — резюмировал он.

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