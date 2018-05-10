«Эрдоган  продавит свою позицию и по Манбиджу и наберет больше голосов»

Политолог, журналист Орхан Джемаль,  в комментарии «Зеркало»  отметил, что у президента Эрдогана на данном этапе очень хорошие позиции, как во внешней политике, так и во внутренней.

«Эрдоган сейчас находится в определенном «шоколаде», в первую очередь во внешней политике. Он замечательно лавирует между Трампом и Путиным,  угрожая то одному, то другому.  То он покупает С-400, то системы Patriot. С другой стороны, Россия ему возвращает не все бонусы, которые у него были до сбитого самолета, и только сейчас  возвращается на прежний уровень туризм  и сельхозпродукция», — отметил политолог.

Джемаль также добавил, что у Эрдогана хорошая позиция и в «Турецком потоке».

«Русские на свой страх и риск вложились в этот проект, а он может этим спекулировать и поднимать значимость своей страны. В принципе для Эрдогана внешняя политика складывается очень удачно, и он очень ловкий игрок.  И как я вижу внутриполитическую ситуацию в Турции, в этот раз на выборах у него получится набрать больше  голосов, чем в предыдущий раз», — подчеркивает аналитик.

Политолог также добавил, что в отношениях с американцами происходит следующее: всякий раз, когда США пытаются настоять на позициях, которые неинтересны Эрдогану, он разворачивается и протягивает «по- братски» руку Путину.

«Когда американцы дают слабину, то тогда Эрдоган говорит, что они заинтересованы в развитии отношений  с США, но конечно Запад должен понимать, что это уже не старая приниженная Турция. Такое мы видели и по Африну,  сейчас я думаю, он продавит свою позицию и по Мандибджу.

Таким образом он создаст для себя буферную зону, по рассечению курдского пояса, то что  он хотел сделать еще 5 лет назад, но тогда эту тему заблокировал Обама. Теперь прошло 5 лет, и он шаг за шагом реализовывает свою идею. Тем более,  если интересы США, которые сейчас осуществляются руками курдов, будут осуществляться руками Эрдогана,  это  и США обойдется дешевле», — резюмировал он.

 

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| 2018-05-10T19:18:20+00:00 10 мая 2018, 19:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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