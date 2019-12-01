Эрдоган призвал вернуть беженцев в Сирию

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

Переговоры были проведены по запросу фон дер Ляйен в первый день ее пребывания на посту. Стороны обсудили возвращение сирийских беженцев в район зоны безопасности, созданной Турцией на севере Сирии.

Также в ходе разговора были затронуты вопросы о вступлении Турции в Евросоюз и о поддержке, оказываемой Турцией сирийским беженцами в рамках соглашения с ЕС.