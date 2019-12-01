Эрдоган призвал вернуть беженцев в Сирию

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

Переговоры были проведены по запросу фон дер Ляйен в первый день ее пребывания на посту. Стороны обсудили возвращение сирийских беженцев в район зоны безопасности, созданной Турцией на севере Сирии.

Также в ходе разговора были затронуты вопросы о вступлении Турции в Евросоюз и о поддержке, оказываемой Турцией сирийским беженцами в рамках соглашения с ЕС.

| 2019-12-01T23:38:10+00:00 1 декабря 2019, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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