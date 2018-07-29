Эрдоган призвал лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) призвал лидеров блока позволить Турции присоединиться к БРИКС, сообщает газета Hurriyet Daily News.
«Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган журналистам 27 июля, добавив, что члены БРИКС «тепло приветствовали» его предложение.
«Мы с этими пятью странами (БРИКС. — Прим. ред.) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС», — сказал президент, передают РИА Новости.
Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита — лидер ЮАР Сирил Рамафоса.30 просмотров