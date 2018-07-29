Эрдоган призвал лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР) призвал лидеров блока позволить Турции присоединиться к БРИКС, сообщает газета Hurriyet Daily News.

«Я сказал, если вы примете нас в альянс, блок будет называться БРИКСТ», — заявил Эрдоган журналистам 27 июля, добавив, что члены БРИКС «тепло приветствовали» его предложение.

«Мы с этими пятью странами (БРИКС. — Прим. ред.) входим в G20, я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС», — сказал президент, передают РИА Новости.

Саммит БРИКС проходил с 26 по 27 июля в Йоханнесбурге. В ходе встречи лидеры стран подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам десяти лет работы организации. Подписи под документом поставили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Мишел Темер и хозяин нынешнего юбилейного саммита — лидер ЮАР Сирил Рамафоса.

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| 2018-07-29T20:44:08+00:00 29 июля 2018, 20:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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