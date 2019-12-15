Эрдоган принял в Стамбуле Фаиза Сараджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа. Об этом сообщает в воскресенье администрация турецкого лидера.

По ее данным, встреча проходила в рабочем офисе Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме.

Это первая встреча Эрдогана с Сараджем после того, как Турция и ПНС подписали меморандум о разграничении морских зон, который вызвал возмущение со стороны Греции и Египта.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

28 ноября в Стамбуле между Турцией и правительством в Триполи был подписан меморандум о взаимопонимании, первый пункт которого предусматривает налаживание военного сотрудничества, а второй касается разграничения морских зон между странами, что, в частности, предусматривает возможность разведки и добычи Турцией полезных ископаемых в исключительной экономической зоне Ливии. (ТАСС)