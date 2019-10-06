Эрдоган приедет в Белград на второе заседание ССВУ Турция-Сербия

Президент Турции в понедельник, 7 октября, посетит с визитом Белград, где примет участие во втором заседании Совета сотрудничества высокого уровня (ССВУ) Турция-Сербия. В администрации турецкого лидера сообщили, что заседание совета пройдёт под председательством глав двух государств — Реджепа Тайипа Эрдогана и Александра Вучича.

Планируется обсудить различные аспекты двусторонних отношений, затронуть вопросы региональной и международной повестки дня, передаёт агентство Anadolu.

В Белграде состоится также трёхсторонняя встреча лидеров Турции, Сербии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, в рамках двухдневного визита запланирован бизнес-форум Турция-Сербия.

Турецкий лидер посетит ряд предприятий, основанных в Сербии турецкими инвесторами, а также примет участие в закладке фундамента новых объектов и автомагистрали Сараево-Белград.