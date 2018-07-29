Эрдоган предупредил США о возможной потере союзника в лице Турции

Соединенные Штаты могут лишиться близкого союзника в лице Турции, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит издание Haberturk.

Таким образом Эрдоган прокомментировал изданию ситуацию с задержанием американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара обвиняет в пособничестве запрещенным в стране организациям.

По мнению президента Турции, комментарии официальных лиц США по этому поводу – это «психологическая война». При этом он подчеркнул, что Анкара не будет менять свою позицию по Брансону, несмотря на угрозы Вашингтона ввести дополнительные санкции.

Пастора Эндрю Брансона власти Турции обвиняют в пособничестве признанной террористической в стране организации последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ и запрещенной Рабочей партии Курдистана. Ему грозит 35 лет лишения свободы. Американец обвинения в свой адрес отрицает.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Анкары, если пастор не будет освобожден. Это же подтвердил вице-президент США Майк Пенс. В Турции в ответ заявили, что не потерпят угрозы и вмешательство во внутренние дела страны со стороны Соединенных Штатов (aif.ru).

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