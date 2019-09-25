Эрдоган предложил отмечать день солидарности против исламофобии

«Ксенофобия и исламофобия – это одни из самых больших опасностей для всего мира… Популистские политики, которые пытаются разогреть ксенофобские настроения, хотят заработать себе политические очки. 15 марта, день нападения на мечети Крайстчерча, предлагаю объявить международным днем солидарности против исламофобии и ксенофобии», — сказал Эрдоган.