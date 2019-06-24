Эрдоган поздравил кандидата от оппозиции с победой в выборах мэра Стамбула

Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрема Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула.

Эрдоган написал в Twitter, что поздравляет Имамоглу, который по предварительным данным выиграл выборы. Он также пожелал, чтобы результаты голосования принесли благо.

После обработки 99 процентов бюллетеней Имамоглу набрал на состоявшихся в воскресенье перевыборах мэра Стамбула 54 процента голосов, сообщает РИА Новости . За его соперника, кандидата от правящей Партии справедливости и развития Турции и соратника президента Эрдогана, Бинали Йылдырыма проголосовали 45,1 процента избирателей.

Напомним, на выборах мэра Стамбула 31 марта Имамоглу также опередил Йылдырыма. Имамоглу вступил в должность 17 апреля, однако 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию Партии справедливости и развития Турции об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил перевыборы на 23 июня. После этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что отмена итогов выборов мэра Стамбула укрепит демократию в стране.