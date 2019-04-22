Эрдоган «потерял» Стамбул, что же дальше?..

Прошлая неделя стала примечательной еще и тем, что наконец-то в братской Турции определили победителя муниципальных выборов в Стамбуле.

То, что президентская, точнее правящая партия проиграла выборы почти во всех крупных и ведущих городах страны, конечно, весьма знаковое политическое событие и об этом долго придется размышлять аналитикам правящей ПСР.

Но все-таки, на наш взгляд, «изюминкой» этих процессов стала совсем другая деталь; как правило, выборы фальсифицируют власть имущие, а в братской Турции в фальсификации обвинили оппозицию!..

Поэтому уже с первых дней стало ясно, что, как говорится, «поезд надежды» давно покинул родные края, и как бы не старалась правящая партия, многоуважаемый Б.Йылдырым не станет главой муниципальной власти Стамбула и поэтому президенту Р.Т.Эрдогану придется поискать другую должность для своего не амбициозного и послушного друга, который слишком уж похож на нашего любимого А.Расизаде.

Таким образом, главным выводом выборов стал такой факт, что правящая партия выиграла выборы исключительно за счет провинциального электората. Провинциальный ресурс всегда играл заметную роль в политической борьбе правящей партии, но такого все-таки не было – даже столичная Анкара отдала свои голоса соперникам правящей партии.

Но понятно, что в стране прошли муниципальные выборы и они не отразятся кардинальным образом в политической конфигурации страны. Скорее всего, эти результаты будут иметь последствия для последующих выборов; президент Эрдоган, как минимум, завершит свой президентский срок без особых проблем.

Но победа в ведущих городах страны все-таки усилит не только потенциальные позиции оппозиции, но и ее нынешнее влияние на принятие тех или иных решений, а это уже может иметь кое-какие последствия для макро-политики страны, тем более, что политическая архитектура страны пребывает в весьма уязвимом состоянии — с каждым днем критика оппозиции становится не только более уверенной, но логичной и обоснованной.

Уже звучат обвинения, что правящая партия страны из-за своих, собственных интересов стала заложницей Кремля. Даже независимые эксперты сомневаются в целесообразности покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России с точки зрения оборонных интересов страны, т.к. вся турецкая армия не только в тактическом смысле, но и техническом плане построена в соответствии с критериями НАТО. Думается, что и сам президент Р.Т.Эрдоган постепенно понимает всю сложность военного торга с Россией, поэтому, по всей вероятности, путь ракетных комплексов С-400 в Турцию будет долгим.

Многие полагают, что якобы с приходом Д.Трампа к власти наступил закат геополитических устремлений США. Но это очень поспешный вывод. В майе в Вашингтоне пройдет очередной Транс-каспийский Форум. Российские эксперты отмечают, что Балтийское море уже фактически находится под контролем США, сейчас идет борьба за Черное море.

И очередной Транс-каспийский Форум показывает, что взоры Вашингтона обозревают и каспийский бассейн; для этого США стараются как следует, обосноваться не только в Грузии, но используют и другие рычаги давления на авторитарных прикаспийских-среднеазиатских лидеров, вплоть до замораживания их внушительных иностранных банковских счетов.

Поэтому президент Р.Т.Эрдоган чуть поторопился с американофобией и даже с еврофобией. Хотя тут вины США и Европы не меньше, чем у Эрдогана.

После того, как стало известно, что роль «хорошего и послушного мусульманина» для Вашингтона играет уже Ф.Гюлень и роль основного мусульманского военного союзника отводится Саудовской Аравии, и самое главное, Вашингтону и Анкаре никак не удается прийти к общему знаменателю в курдском вопросе, у Эрдогана не осталось другого выхода, как искать союзника в лице России. Это, в принципе, объяснимое явление – у государств не бывают вечных друзей, у них есть вечные интересы.

Но Эрдоган явно перестарался. Например, непонятно почему среди нескольких стран, поддержавших венесуэльского президента Н.Мадуро должна маячить и Анкара?..

Таких примеров можно привести сколько угодно. Скажем после начала диалога с США, даже риторика Ким Чен Ына существенным образом изменилась.

А Турция, как-никак, член НАТО, военный союзник США, страна, на территории которой находится военная база американцев. Но президент Эрдоган иногда делает такие заявления в адрес США и натовских союзников, которые не позволяет себе даже В.Путин или его министр господин С.Лавров.

Только Иран выделяется подобной антиамериканской риторикой. Неужто Анкара равняется на Иран?..