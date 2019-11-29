Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Такую оценку ситуации в североатлантическом альянсе Макрон дал в интервью журналу The Economist. По его словам, в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют столь резких оценок.
Помимо этого, Макрон заявлял, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.
«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, у президента Франции нет опыта борьбы с терроризмом и «именно поэтому «желтые жилеты» оккупировали» страну.
Он добавил, что безопасность Турции означает безопасность Европы.(РИА Новости)