Эрдоган посоветовал Макрону проверить мозг

 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Такую оценку ситуации в североатлантическом альянсе Макрон дал в интервью журналу The Economist. По его словам, в НАТО нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек альянса Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют столь резких оценок.
Помимо этого, Макрон заявлял, что Турция не может рассчитывать на солидарность и поддержку НАТО после того, как начала в Сирии военную операцию, угрожавшую антитеррористической коалиции.
«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, у президента Франции нет опыта борьбы с терроризмом и «именно поэтому «желтые жилеты» оккупировали» страну.
Он добавил, что безопасность Турции означает безопасность Европы.(РИА Новости)
| 2019-11-29T21:27:29+00:00 29 ноября 2019, 22:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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