Эрдоган по ошибке сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган по ошибке сообщил о гибели двух россиян во время строительства АЭС «Аккую» в Турции. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией.
В действительности жертвами аварии стали два украинца. Смертельное ДТП с микроавтобусом, на котором ехали работники сооружаемой в провинции Мерсин «Аккую», произошло 19 октября. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова заявила, что в ДТП получил ранения россиянин, его жизни ничего не угрожает.
В российском диппредставительстве позднее пояснили РБК, что путаница произошла из-за того, что в турецких СМИ ошибочно растиражировали информацию о гибели российских специалистов.(РИА Новости)