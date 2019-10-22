Эрдоган по ошибке сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС

Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией.

В действительности жертвами аварии стали два украинца. Смертельное ДТП с микроавтобусом, на котором ехали работники сооружаемой в провинции Мерсин «Аккую», произошло 19 октября. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова заявила, что в ДТП получил ранения россиянин, его жизни ничего не угрожает.

В российском диппредставительстве позднее пояснили РБК, что путаница произошла из-за того, что в турецких СМИ ошибочно растиражировали информацию о гибели российских специалистов.(РИА Новости)