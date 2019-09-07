Эрдоган планирует встретиться с Трампом в США

В случае, если ЕС нарушит клятву по поддержке Турции касательно беженцев, у Турции нет другого выхода, кроме того, чтобы «открыть двери» в Европу для сирийских беженцев.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время мероприятия с членами своей правящей Партии справедливости и развития (АК) в провинции Эскишехир, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция не будет молчать в ответ на отправку США грузовиков с оружием, оборудованием и боеприпасами в северную часть Сирии [РПК / YPG], поскольку Турция является единственной страной в регионе, с которой они будут воевать.

Президент Турции также сказал, что после 21-22 сентября он отправится в США и примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН.

| 2019-09-07T21:03:30+00:00 7 сентября 2019, 21:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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