Эрдоган переходит в контрнаступление на США

Президент Турции Раджап Тайип Эрдоган вчера в большом интервью телеканалу A Haber назвал решение Сената Конгресса признать события в Османской империи в 1915 году «геноцидом армян» политическим действом и заявил, что турецкий парламент в ответ может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки, назвав этот период американской истории «позорной страницей США».

При этом турецкий президент упрекнул американскую сторону не только в незнании материала, но и в нежелании его изучить. «Мы основываемся на архивных материалах, открыли более миллиона документов о событиях 1915 года. Приезжайте, изучайте. Спрашивается, а есть ли документы того периода в Америке? Говорят, что только в Гарварде есть, пусть и они откроют. Какое-то количество есть и во Франции, пусть и они откроют. А есть ли в Армении? Нет»,- сказал Эрдоган, вновь предложив создать совместную комиссию для исследования архивных материалов историками и юристами, после чего только в процесс могут вступить политики. Турецкий лидер подчеркнул, что резолюция Сената, принятая политиками без заключения историков, археологов и юристов, не имеет силы, является предвзятой и политизирует историю. Поэтому Турция не станет признавать лишенную правовой основы резолюцию.

Эрдоган заявил, что Турция не станет более молчать, перейдет от оборонительной к наступательной стратегии, откроет архивы, доказывающие, что история Запада — это история расизма и колониализма. И не им, имеющим такие позорные страницы в своей истории как геноцид в Руанде и в Алжире (имеется в виду Франция), к торговле людьми, простирающейся от Сенегала до Америки, упрекать турецкую нацию в «геноциде», тогда как ее историей стоит гордиться.

Кроме того, в ответ на возможное введение США санкций в отношении Анкары за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 и военную операцию на севере Сирии Эрдоган пригрозил закрыть для Соединённых Штатов доступ к авиабазе Инджирлик, которая играет важную роль в снабжении американской группировки на Ближнем Востоке, а возможно и базы Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны. По словам президента Турции, такие решения могут быть приняты турецкими властями «в случае необходимости».

Отметим, что возможные санкции против Турции предусмотрены проектом военного бюджета США, который, как ожидается, в ближайшие дни будет одобрен Конгрессом. Они связаны с введёнными ранее санкциями против России. Ещё один пакет санкций против Турции — более жёсткий — был одобрен ранее в международном комитете Сената.

Эрдоган также заявил, что поскольку ни США, ни Россия не смогли добиться того, чтобы вооружённые курдские отряды, которые в Турции приравнивают к террористам, покинули северные районы Сирии, Турция «полна решимости» бороться с ними. Более того, турецкий президент заявил о возможности вмешательства в ситуацию в Ливии, где силы так называемой национальной армии Халифы Хафтара наступают на столицу государства, в которой находится признанное ООН правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Он уточнил, что речь идет о любой военной помощи, которая необходима официальному руководству Ливии. «Мы будем защищать права Ливии и Турции в восточном Средиземноморье. Мы более, чем готовы предоставить Ливии какую угодно необходимую ей помощь», — заверил турецкий лидер. Следует напомнить, что не так давно Анкара и триполийское правительство составили меморандум о взаимопонимании для обеспечения прав на бурение в Средиземном море, что вызвало жесткую реакцию Запада, прежде всего, Греции, которая увидела в документе угрозу своим национальным интересам и выслала ливийского посла в Афинах.

Ранее Эрдоган бойкотировал церемонию вручения Нобелевских премий и призвал к этому всех «друзей Турции» за награждение поддержавшего позицию Сербии и ее бывшего президента Слободана Милошевича в Югославских войнах австрийского писателя Петера Хандке. Эрдоган даже заявил, что откажется от Нобелевской премии мира в случае ее присуждения ему, так как комитет «полностью исчерпал себя, превратившись в политически мотивированную идеологическую организацию». «В ней для меня не осталось никакой ценности. Эта награда означает, что они действуют вместе с теми, кто поддерживает угнетение. Мы это не можем принять», — сказал Эрдоган.

До этого турецкий лидер виртуозно маневрировал, используя план НАТО по обороне Прибалтики и Польши для признания союзниками Отрядов народной самообороны (YPG) сирийских курдов террористическими.

Все перечисленные события, в том числе и военные операции Анкары в Сирии, однозначно указывают на то, что Турция, как крупная страна региона, не станет оставаться безучастной к ситуации в странах Северной Африки и Ближнего Востока и не допустит, чтобы Запад ее игнорировал. Анкара последовательно и решительно проталкивает свои интересы в регионе, умело используя то наступательную, то оборонительную тактику. Ну не стоит забывать и о личных отношениях Эрдогана с американским и российским президентами, а зятя Эрдогана — с зятем Трампа. По тому, удастся ли Вашингтону ввести санкции против Анкары из-за приобретенных у России С-400 и сирийской операции «Источник мира» или Трамп все же наложит вето на проект, будет ясно, насколько искусным политиком является Эрдоган и смог ли он убедить своего американского коллегу «не жертвовать отношениями между двумя странами». Будем ждать.