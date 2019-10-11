Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии

Анкара продолжит военную операцию в Сирии вопреки призывам США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер предложил турецкой армии прекратить действия на сирийский территории, поскольку это может угрожать американским военнослужащим и успеху в борьбе с «Исламским государством»*.
По словам турецкого лидера, Вашингтон в свое время не откликнулся на призывы Анкары прекратить поддержку курдских формирований.
«Нам поступают угрозы, чтобы мы остановили эту операцию. Я говорил президенту США Дональду Трампу и другим странам: «остановите это» (военную поддержку США курдских формирований. — Прим. ред.), но вы этого не сделали. А теперь уже мы не отступим», — подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что турецкие «антитеррористические операции в Ираке и Сирии не направлены против территориальной целостности этих стран. Глава государства также заявил, что «Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористическими организациями».
«Очищая от террористических организаций, мы обеспечим безопасность наших границ и возвращение сирийских беженцев в свои дома», — сказал Эрдоган.(РИА Новости)