Эрдоган ответил на призывы США остановить операцию в Сирии

По словам турецкого лидера, Вашингтон в свое время не откликнулся на призывы Анкары прекратить поддержку курдских формирований.

«Нам поступают угрозы, чтобы мы остановили эту операцию. Я говорил президенту США Дональду Трампу и другим странам: «остановите это» (военную поддержку США курдских формирований. — Прим. ред.), но вы этого не сделали. А теперь уже мы не отступим», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что турецкие «антитеррористические операции в Ираке и Сирии не направлены против территориальной целостности этих стран. Глава государства также заявил, что «Турция ведет борьбу не с курдами, а с террористическими организациями».