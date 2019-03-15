Эрдоган отправит главу МИД Турции в Новую Зеландию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправит министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Новую Зеландию в связи с терактом, совершенным в мечетях Аль-Нур и Линвуд страны.

Об этом в пятницу сказал турецкий лидер, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что в пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.