Эрдоган отправит главу МИД Турции в Новую Зеландию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправит министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в Новую Зеландию в связи с терактом, совершенным в мечетях Аль-Нур и Линвуд страны.

Об этом в пятницу сказал турецкий лидер, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Отметим, что в пятницу вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате теракта погибли, по последним данным, 49 человек, десятки раненых доставлены в больницы. По обвинению в атаке арестованы три человека.

| 2019-03-15T22:19:12+00:00 16 марта 2019, 01:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss