Эрдоган отправился с визитом в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Азербайджан.

Как сообщает Report, до приезда в Баку глава государства провел в анкаринском аэропорту Эсенбога пресс-конференцию, где ответил на вопросы относительно визита.

Р.Т.Эрдоган примет участие в предстоящем в Баку 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Президент Турции проведет двусторонние встречи с лидерами стран-участников организации.

Визит Р.Т.Эрдогана в Азербайджан завершится 15 октября.

Отметим, что саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации, а также подписание ряда документов, в частности, по деятельности европейского офиса Тюркского совета в Будапеште.

В ходе саммита первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву будет вручено звание почетного председателя Тюркского совета.

На полях саммита примут решение о создании Координационного комитета Тюркского совета, который обеспечит координацию деятельности таких структур, как ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская торговая и промышленная палата.