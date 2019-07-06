Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка Турции

Турецкая экономика переживает рецессию. ЦБ летом 2018 года втрое поднял ставки и уже год сохраняет их на уровне 24% в попытке обуздать инфляцию (20% при таргете в 5%). С другой стороны в условиях высокого внешнего долга нестабильна турецкая лира, за год она ослабла на 50%.