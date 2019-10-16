Эрдоган отказался прекращать огонь в Сирии по просьбе США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил отказом на призывы США прекратить огонь в Сирии, сообщает CNN.

«Мы никогда не прекратим огонь. Мы не садимся за стол переговоров с террористическими организациями», — заявил Эрдоган.

Решение Турции начать наступление в Сирии вызвало недовольство американской стороны. Президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых санкций против бывших и действующих турецких чиновников. Однако Эрдоган ответил, что американские санкции не беспокоят его.

15 октября сирийский город Манбидж, к северу от которого находятся части турецкой армии, был занят силами правительства Сирии после заключения соглашения между Дамаском и курдами. Президент Турции оценил это событие как «не очень негативное».

«В конце концов, это их земли. Но для меня важно, чтобы там не осталось террористических организаций», — сказал Эрдоган.(Газета.ру)