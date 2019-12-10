Эрдоган осудил вручение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с осуждением вручения Нобелевской премии по литературе за 2019 год писателю Петеру Хандке из-за его позиции по войне в бывшей Югославии в 90-е годы, сообщает РИА Новости.

Нобелевские награды за 2019 год по литературе, физике, химии, физиологии и медицине вручат в Стокгольме во вторник, в тот же день в Осло вручат Нобелевскую премию мира.

«Вручение Нобелевской премии по литературе в День прав человека расисту, который отрицает геноцид в Боснии и Герцеговине и защищает военных преступников – это не что иное, как награждение нарушителей прав человека. Международное сообщество, которое уже 9 лет не слышит криков миллионов людей в соседней с нами Сирии, нанесло наибольший удар по ценностям, внесенным во Всеобщую декларацию прав человека», — говорится в обращении Эрдогана по случаю Дня прав человека, отмечаемого 10 декабря.