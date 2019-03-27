Эрдоган осудил решение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанами

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением решения президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.