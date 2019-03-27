Эрдоган осудил решение Трампа признать суверенитет Израиля над Голанами

Турецкий лидер Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением решения президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Трамп, чью землю ты отдаешь Израилю? Согласно резолюции ООН 1967 года, эта территория принадлежит Сирии. Как ты можешь отдавать Голанские высоты Израилю, пренебрегая резолюцией ООН? ЕС не согласен с этим, Организация исламского сотрудничества тоже. Россия, Китай не согласны, Совет Безопасности ООН — тем более не согласен. Разве такое возможно? В каком мире мы живем?», — заявил Эрдоган, выступая в Трабзоне. Трансляцию вел телеканал TRT. (РИА Новости)